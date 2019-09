Brasileiros fazem campanha para jovem a espera de transplante de coração

Maynara Mustafa foi diagnosticada com Cardiomiopatia Dilatada, ou seja, uma espécie de “inchaço” no coração

A imigrante Maynara Mustafa, moradora na região de Beverly (NJ), e membro da Paróquia da Igreja Jesus Bom Pastor, necessita o mais breve possível de um transplante de coração. Em virtude disso, membros da congregação iniciaram no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/campanha-de-doacao-d-coracao-para-coracao-maynara, cujo objetivo é angariar US$ 400 mil para o procedimento cirúrgico da brasileira. Até a tarde de quarta-feira (18), haviam sido arrecadados US$ 4.400.

“Como vocês já devem saber, nos da Igreja Jesus Bom Pastor, em Beverly, New Jersey, estamos arrecadando dinheiro para um transplante de coração e gostaríamos de compartilhar a historia com vocês de nossa amiga, irmã e fiel paroquiana Maynara Mustafa. Em Outubro de 2018 a Maynara deu entrada na Emergência do Hospital Lourdes em Willingboro (NJ). Nos resultados dos exames, foi constatado que ela tinha o coração crescido (Cardiomiopatia Dilatada), após ser transferida para dois hospitais (Our Lady of Lourdes em Camden & Robert Wood Johnson em New Brownswick) que dariam assistência específica no tratamento cardíaco, no qual foi constatada a Cardiomiopatia Dilatada. Ainda no mês de outubro, a Maynara passou por uma cirurgia para colocar um dispositivo conhecido como Cardiodesfibrilador no Hospital Robert Wood Johnson.

Na noite de Natal de 2018, a Maynara esteve de volta à emergência, pois estava retendo fluidos no pulmão. Na próxima ida em janeiro, o coração dela estava com apenas 15% de 50% funcionando corretamente. Foram muitos medicamentos e repouso, mas no mês de março a funções do coração estavam ainda menores, levando-a a ficar por mais 16 dias no hospital. Ela foi ao Hospital da Universidade de Pennsylvania (U-Penn), pois a cardiologista dela pediu para que em busca de melhores tecnologias para tratá-la.

Quando a Maynara retornou pra casa, ela estava sendo medicada por uma linha arterial inserida, a qual ia do seu braço o coração. Após uma semana de tratamento e recebendo visitas das enfermeiras em casa, ela teve uma grave recaída. Na volta à emergência, foi constatado que o coração dela estava funcionando apenas 5% de 50% da pulsão cardíaca. Durante varias avaliações ela foi encaminhada para o transplante, pois o coração dela estava muito fraco e o risco de morte era muito grande.

Depois da avaliação médica, foi dito que ela teria apenas algumas semanas a mais de vida se não passasse por um transplante coração. Mas, a pior parte veio quando descobrimos que ela não poderia receber um transplante pelo fato de que ela não é residente legal permanente (green card) ou cidadã dos EUA, portanto, não qualifica para nem um dos programas de cuidado da saúde. A única solução seria implantar um dispositivo de assistência ventricular (VAD), que serve para auxiliar a circulação e assume parcial ou completamente a função de uma câmara defeituosa do coração. Este dispositivo foi doado pela fabricante com participação do Hospital da Universidade de Pennsylvania. A Maynara passou por 3 grandes cirurgias para que o VAD pudesse obter sucesso. Ela ainda continua no centro de tratamento intensivo e espera ansiosamente pela recuperação, entretanto, ainda vai precisar o transplante.

Agradecemos imensamente a vocês se puderem ajudar a nossa campanha com uma doação e também a compartilhar a historia na sua rede. Sabemos que os tempos andam difíceis, mas ate mesmo US$ 5 serão uteis! Caso tenha alguma pergunta, responderemos com prazer. A luta e grande, mas Deus é maior que todos os obstáculos. A sua ajuda pode salvar a vida dessa guerreira. Atenciosamente, Comunidade Jesus Bom Pastor, Beverly!” Explica a postagem no GoFundMe.com.