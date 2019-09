Chumbo na água afeta arranha-céu de luxo no centro de Newark

O edifício já foi comercial, mas foi reaberto em 2006 como a primeira torre residencial de luxo em Newark em décadas

Moradores de uma torre de luxo de 37 andares no centro de Newark (NJ) estão sendo alertados a não beber água depois que os testes mostraram níveis elevados de chumbo. A administração do prédio Eleven80, localizado na 1180 Raymond Blvd., enviou um e-mail aos residentes na sexta-feira (30) à tarde avisando-os para não beber, cozinhar, preparar mamadeiras para bebês ou escovar os dentes com a água.

As autoridades municipais confirmaram que o prédio recebeu água da estação de tratamento de Wanaque, não da estação de Pequannock, que causou o aumento dos níveis de chumbo no lado oeste da cidade há quase três anos.

“O sistema ‘Wanaque Water’ foi exaustivamente testado por várias entidades e não apresenta nenhum vestígio de chumbo elevado. Qualquer elevação provavelmente está relacionada às tubulações locais”, disse Bill Maer, porta-voz da Comissão Distrital de Água de North Jersey, que opera a estação de tratamento.

O incidente ocorre quando Newark enfrenta uma crise de água contaminada por chumbo. As autoridades municipais distribuem água engarrafada para os residentes na área de Pequannock, que têm tubulações de chumbo que fornecem água para suas casas. O chumbo começou soltar nesses tubos em 2017, quando o tratamento na fábrica de Pequannock falhou em impedir a dissolução do chumbo na água.

“Optamos por realizar testes independentes de água com um consultor qualificado. Ontem à noite, em 29 de agosto, soubemos que esse teste inicial revelou um nível elevado de chumbo na água que entra no edifício”, escreveu a administração do condomínio em um e-mail para os residentes.

“Forneceremos água potável alternativa para todos os nossos residentes nos pontos de distribuição dentro do edifício”, continuou o e-mail.

Um porta-voz da empresa Cogswell, o proprietária do edifício, se recusou a comentar na sexta-feira (30) sobre o assunto.

Há 18 mil tubulação no subsolo da cidade, as quais serão substituídas dentro de 3 anos. Casas com solda de chumbo ou outro encanamento de chumbo também são afetadas.

O edifício já foi comercial, mas foi reaberto em 2006 como a primeira torre residencial de luxo em Newark em décadas. Na sexta-feira, um juiz federal negou uma moção do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais para estender o programa de água engarrafada da cidade a mulheres grávidas e famílias jovens na área de Wanaque. Embora 25 casas nesta área tenham mostrado níveis elevados de chumbo neste ano, os dados fornecidos pela cidade mostram uma tendência de queda. Também não há evidências de que o tratamento de corrosão da planta falhou.