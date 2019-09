Comunidade ajuda brasileiro que perdeu tudo em incêndio em NY

As chamas destruíram completamente o porão onde Charles Ribeiro (Carlão) morava em Mount Vernon (NY)

Com a ajuda da comunidade brasileira, o paulista Charles Ribeiro, conhecido por Carlão, está conseguindo recomeçar a sua vida após perder tudo em um incêndio que destruiu o porão onde ele morava, na cidade de Mount Vernon (NY). A colunista social do Brazilian Times e ativista comunitária, Gisele Cadamuro, realizou um evento no Lvsíadas onde conseguiu arrecadar quase US$ 1 mil. As informações são do jornal Brazilian Times.

Além disso, Cadamuro está organizando a rifa de um televisor e um forno elétrico, todos doados por membros da comunidade. A ativista acredita que até domingo (22) tudo esteja vendido e consiga arrecadar mais US$ 2 mil que serão entregues ao Carlão.

Gisele destaca a solidariedade dos brasileiros que ajudaram. Segundo ela, foram arrecadados na portaria no Lvsiadas US$ 580, além de US$ 350 em doações e US$ 100 doados pelo restaurante Lincoln Barbecue.

O incêndio aconteceu no sábado (7) e Carlão estava trabalhando. Ele morava sozinho no porão e perdeu tudo, ficando apenas com o passaporte. Entretanto, a comunidade o ajudou, doando roupas, utensílios de cozinha e tudo mais que ele precisa para recomeçar. Uma família cedeu uma casa temporária para ele ficar até se reestabelecer.