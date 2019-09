“Consulado na Comunidade” ocorrerá em Long Branch (NJ) no dia 3 de Outubro

O atendimento ao público será no Instituto Educacional Brasileiro, nas instalações da Second Baptist Church

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York realizará, na quinta-feira, 3 de outubro, o “Consulado na Comunidade” em Long Branch (NJ). Não é necessário realizar agendamento e o horário de distribuição de senhas será entre 9:30 am e 12:00 pm. O atendimento ocorrerá no Instituto Educacional Brasileiro, nas instalações da Second Baptist Church, 93 Liberty Street, Long Branch (NJ).

Os serviços prestados no local serão: Alistamento e dispensa militar (http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/servico_militar.xml), Alistamento, transferência e regularização eleitoral (http://novayork.itamaraty.gov.br/pt…/servicos_eleitorais.xml), Atestados de Vida e de Residência (http://novayork.itamaraty.gov.br/…/atestado_de_residencia.x… e

http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/atestado_de_vida.xml), Autenticação de cópias de documentos brasileiros (http://novayork.itamaraty.gov.br/…/autenticacao_de_copias.x…, Autorização de viagem para menor de idade (http://novayork.itamaraty.gov.br/…/autorizacao_de_viagem_de…), Cadastro de Pessoa Física (CPF) (http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/cpf.xml), Carteira de Matrícula Consular (http://novayork.itamaraty.gov.br/…/carteira_de_matricula_co…), Passaportes (primeira via e renovação) (http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml), Procurações (http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/procuracao.xml), Reconhecimento de firmas (http://novayork.itamaraty.gov.br/…/reconhecimento_de_assina…), Registros civis (nascimento, casamento e óbito) (http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/nascimento.xml,

http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/casamento.xml e http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/obito.xml

. Passaportes e carteiras de matrícula consular:

Além da documentação informada em nossa página, todos os requerentes de passaportes e carteira de matrícula consular deverão apresentar também cópias dos documentos e um envelope “USPS Express Flat Rate”, pré-pago, selado, auto endereçado e com número de rastreamento (“tracking number”).

. Entrega de documentos:

Atestados, procurações, registros de nascimento e casamento, legalização de documentos, reconhecimento de firma e autenticação de cópias: serão processados e entregues no mesmo dia. Passaportes e carteira de matrícula consular: serão processados no Consulado-Geral em Nova York e enviados posteriormente pelo correio. Alistamentos militar e eleitoral: o protocolo eletrônico será feito no mesmo dia, mas a resposta dependerá da análise da Junta de Serviço Militar ou da Justiça Eleitoral.

Os valores cobrados pelos serviços podem ser verificados através do link: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/tabela_de_precos.xml. A única forma de pagamento é através de “postal money order” emitida pelos correios dos EUA (USPS). Para mais informações: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br