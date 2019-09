Encontro Internacional de Capelães acontecerá em Newark (NJ)

O evento terá lugar na Assembleia de Deus Shekinah e contará com a presença de capelães de várias partes dos EUA e diversos países

Na sexta-feira (20) e sábado (21), a igreja Assembleia de Deus Shekinah, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), abrigará o Encontro Internacional de Capelães. O evento é organizado pela International Union of Pastors and Volunteer Chaplains (UNIPAS), fundada em fevereiro de 1999, e liderada pela Pastora Maria Carmen Adiers e o Pastor Stênio Marcos de Oliveira.

No primeiro dia (20), às 7:30 pm, serão realizadas as inscrições e culto de abertura, aberto ao público. Já no sábado (21), a partir das 9:30 da manhã, os capelães participarão de workshops durante todo o dia e, às 7:30 da noite, haverá o culto de encerramento celebrando os 20 anos da UNIPAS, também aberto ao público. A inscrição custa US$ 30. Info.: (973) 493-2131 e [email protected].

O Encontro Internacional terá como preletores o Pastor Rubisney Santos, vindo especialmente de Goiás, e o Pastor Josias Aristich, de New Jersey. Já os palestrantes nos workshops o Pastor Jorge Zico Zortea, do Mato Grosso, e o Pastor Gregory McLendon, de New Jersey. O culto de louvor e adoração contará com a presença do Pastor William Júnior, do Brasil, e o Capelão Daniel Andrade, dos EUA.

Na segunda-feira (16), os pastores e capelães Maria Carmen Adiers e Marco Antônio Aragão conversaram com a equipe de reportagem do BV e detalharam que a UNIPAS possui cerca de 15 mil capelães atuantes em 23 países. O evento desse ano em Newark poderá reunir até 100 pessoas.

“Durante o culto, teremos a oportunidade de demonstrar a nossa gratidão pelas graças alcançadas visando também a inovações, pois, com o passar dos tempos, os desafios são novos. Além disso, não podemos esquecer de agradecer a Deus pelos 20 anos da UNIPAS”, disse Marco Aragão e Maria Carmen Adiers, que assumiu a liderança da UNIPAS em 2014, após o falecimento do marido, o Bispo Gustavo Adiers, falecido em 2012.

Capelão é um ministro religioso autorizado a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações ou corporações, e que geralmente é oficiado por um padre ou pastor. Ao longo da história, muitas cortes e famílias nobres tinham também o seu capelão. No caso de uma corporação militar, fala-se de capelania militar ou capelania castrense.

O papel fundamental do Capelão é cuidar e zelar da sociedade, contribuindo intensamente para a saúde espiritual e emocional do ser humano. O capelão com suas habilidades poderá contribuir com a saúde da sociedade e desenvolver um trabalho produtivo nas áreas da pregação e evangelização. Atender a deficiência e necessidade de mais pessoas ajudarem no ministério pastoral de visitação na capelania e proporcionar formação espiritual, emocional e técnica para o trabalho de visitação e atendimento hospitalar, escolar, carcerário e outros.

A igreja Assembleia de Deus Shekinah fica localizada na 37 Goble St., no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Info.: (973) 286-0111.