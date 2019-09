Familiares fazem campanha para funeral de brasileiro em Newark (NJ)

O capixaba Jhoberth Fernando Dantas, de 38 anos, foi encontrado morto na madrugada de sábado (7), no apartamento em que morava

Na madrugada de sábado (7), Jhoberth Fernando Dantas, de 38 anos, natural de Vila Velha (ES), morador em Newark (NJ), foi encontrado morto no apartamento em que residia. Ele vivia há 13 anos nos Estados Unidos e trabalhou muitos anos como churrasqueiro em vários restaurantes locais. Atualmente, o brasileiro trabalhava na construção civil.

Na tarde de segunda-feira (9), familiares relataram à equipe de reportagem do BV que o corpo de Jhoberth foi encontrado pela mãe dos dois filhos dele, de 6 e 2 anos e meio. Ele deixou 2 irmãs e mãe. Até o fechamento dessa edição, a família ainda aguardava a liberação do corpo pelo hospital para assim providenciar o velório, sepultamento ou traslado. A data da cerimônia fúnebre será divulgada posteriormente pelos familiares do brasileiro.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (9), Djania Dantas iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/tragic-death-of-38-years-old-fernando-dantas; cujo objetivo é arrecadar US$ 15 mil para o velório e sepultamento de Jhoberth Fernando Dantas. Até a tarde de quinta-feira (12), foram angariados US$ 1.815.

“Viemos neste momento de dor como amigos, família e comunidade pedir a ajuda de todos para cobrir as despesas funerárias e outras despesas pela tragédia e perda de (Jhoberth) Fernando Dantas, morador da cidade de Newark que tinha apenas 38 anos de idade e faleceu de infarto fulminante. Ele deixa a esposa Talita (Edinilza Martins) e 2 filhos pequenos. Nesse momento de dor e tristeza, além de nossas orações, a família precisa de nossa ajuda, pois não tem nenhuma condições de arcar com as despesas funerárias, entre outras. Vamos nos unir e com amor e respeito estender a mão nesta hora tão difícil. Contamos com a sua ajuda! Deus abençoe e conforte o coração da família e abençoe a cada um que poder ajudar. Alegrais-vos com os que se alegram e chorai com os que choram – Romanos 12.15”, postou Djania na campanha do GoFundMe.com.

Os parentes especulam que Jhoberth possa ter sofrido um enfarto agudo fulminante e não teve tempo de pedir ajuda. Ainda conforme os familiares, ele não aparentava ter problemas de saúde. As autoridades ainda não informaram o laudo oficial da morte. Vários amigos deixaram mensagens no Facebook de carinho e pesar pelo falecimento súbito e precoce de Jhoberth Dantas:

“Inacreditável. Meu amigo de tantas brincadeiras junto, tantas confissões, um cara ímpar, quantas vezes sorrimos juntos na escola, ‘matamos’ aula só pra ficar deitado em uma pedra ao fundo da escola fazendo planos do que seríamos no futuro, quantas e quantas vezes colocamos apelidos em colegas de escola, sabemos que um dia tudo se acaba, mas confesso que jamais esperaria que fosse tão cedo, agora só resta a saudade que você vai deixar”, postou Rogério Guedes.

“Meu primo querido você fez que nem a minha irmã, foi embora tão cedo. A verdade é que quando você falava comigo, sempre tentou me dar coragem para continuar a seguir com meus sonhos e esteve do meu lado nas primeiras conquistas da minha vida. Você sempre me fez sorrir apesar de tudo o que acontecia. Eu tenho os melhores registos ou registro de ti guardados assim como o nosso Grandioso Criador tem de si e com fé em Jeová Deus vamos nos reencontrar. Amamos-te sempre”, postou Joelizy Oliveira.