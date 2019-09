Filme “Decada de Fogo” será exibido no Riverfront Park

O evento é parte do Newark International Film Festival e será seguido de um grupo de debate com a presença dos diretores do filme e outros profissionais

Na sexta-feira (6), às 6:30 pm, será exibido gratuitamente no Riverfront Park, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), o filme “Decade of Fire”. O evento é parte do Newark International Film Festival e será seguido de um grupo de debate que contará com a presença dos diretores do filme e outros profissionais. A obra será em inglês, mas com legendas em espanhol.

Ao longo da década de 70, incêndios consumiram a região sul do Bronx (NY) e negros e porto-riquenhos foram culpados pela devastação, mesmo que eles diariamente lutassem para salvar a vizinhança deles. No filme “Decade of Fire”, a cineasta Vivian Vazquez Irizarry busca revelar a verdade sobre os incêndios; mostrando políticas de racismo e negligência que ainda assolam nossas cidades, além de oferecer esperança às comunidades que enfrentam problemas parecidos atualmente.

Através de arquivos e vídeos caseiros, “Decade of Fire” confronta os estereótipos racistas que desumanizaram os moradores em South Bronx na década de 70 e racionalizaram o abandono deles pela cidade, estado e governo federal. Irizarry, nascida no Bronx, que assume o papel principal e atua como co-diretora, busca nãoo somente superação para a comunidade dela, mas redenção do mito nocivo espalhado pela mídia que continua até os dias de hoje. Ela conta a estória das pessoas que perseveraram, trabalharam para salvas suas comunidades e começar novamente em frente aos desafios impossíveis. Os testemunhos que ela reuniu são apoiados por pesquisas intensas, arquivos, mídia impressa, rádio, televisão, testemunhos de bombeiros aposentados da FDNY, assim como historiadores do Bronx.

Ao expor essa estória e a estória dos sobreviventes que cujo comprometimento profundo às suas casas e vizinhanças salvaram o Bronx. O “Decade of Fire” oferece a necessidade urgente de uma narrativa nova para o South Bronx e lugares como ele espalhados por toda a nação.

O Riverfront Park fica localizado ao longo da Raymond Boullevard, às margens do rio Passaic, na divisa com a cidade de Harrison (NY).