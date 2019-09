Imigrantes lotam sede do Governo a favor da carteira de motorista em MA

Os defensores do projeto dizem que ele permitirá que imigrantes indocumentados dirijam para o trabalho, escola, consultas médicas e outros lugares importantes

Não é muito frequente que uma reunião do comitê de transporte atraia centenas de pessoas para Beacon Hill, em Boston (MA), mas foi exatamente o que aconteceu nesta semana. Uma grande multidão, incluindo um contingente considerável do oeste de Massachusetts, lotou um auditório na sede do governo estadual na quarta-feira (4) para testemunhar em apoio a um projeto de lei que daria aos imigrantes sem documentos o direito de obter a carteira de motorista. Entre os apoiadores locais do projeto, conhecidos como Lei do Trabalho e Mobilidade Familiar (Work and Family Mobility Act), estavam imigrantes, líderes religiosos, profissionais de saúde e políticos.

“Uma gama realmente ampla de pessoas, incluindo agricultores, viajou para dizer como essa legislação seria útil para a comunidade de imigrantes no oeste de Massachusetts”, disse a deputada estadual Lindsay Sabadosa (D-Northampton), que faz parte do Comitê Conjunto da Assembleia Legislativa do estado nos Transportes.

Quatorze estados, incluindo Connecticut e Vermont, possuem leis que permitem que todos os residentes adquiram algum tipo de carteira de motorista, independentemente do status migratório, conforme os apoiadores.

O testemunho durou mais de seis horas, disse Sabadosa. Se aprovada, a lei daria aos residentes do estado “que não podem fornecer prova de status legal ou que não são elegíveis para um número de Seguro Social”, a capacidade de solicitar a carteira de motorista se cumprir todas as outras qualificações para licenciamento e fornecer prova de identidade, data de nascimento e residência do estado.

Os defensores do projeto dizem que ele permitirá que imigrantes indocumentados dirijam para o trabalho, escola, consultas médicas e outros lugares importantes, sem medo de serem detidos e deportados por dirigir sem licença. Os defensores da segurança pública também argumentam que as licenças devem ser uma ferramenta para melhorar a segurança nas estradas. Oponentes da proposta, incluindo o Governador Charlie Baker, opõe-se a conceder aos indocumentados a carteira de motorista.

Uma ampla coalizão de imigrantes locais e seus aliados, organizada pelo Pioneer Valley Workers Center, fretou um ônibus para Boston para a audiência.

“Eu sei que isso abrirá oportunidades, não apenas para os imigrantes se sentirem mais confortáveis e seguros, mas também para os deles filhos que estão sendo privados de muitos direitos básicos”, disse Lorena Moreno, de Springfield, que viajou para a audiência com o Workers Center. “O fato de seus pais não poderem levá-los para suas atividades extracurriculares realmente faz meu sangue ferver, me sinto tão mal por eles. Acho que todos deveriam ter o direito de se deslocar”.

Moreno, imigrante do México, possui carteira de motorista. Mas ela disse que conhece muitos imigrantes no Pioneer Valley que não conseguem um por causa do status migratório. Essas pessoas se sentem criminalizadas, incapazes de ir ao médico sem medo, disse ela.

“Eu mesmo fui parado sem motivo aparente”, acrescentou Moreno. “Uma vez, um policial, perguntei por que havia me parado. Tudo o que ele disse foi: ‘Bem, você parece perdida’. Sério? Talvez, eu pareça diferente, como uma imigrante? Vamos ser honestos”.

Outros da área testemunharam que esses medos têm efeitos colaterais.

“Dependemos do clima e de nossa força de trabalho”, disse Michael Docter, proprietário da fazenda Hadley, Winter Moon Roots, em testemunho público na quarta-feira. “Membros do comitê, somos os agricultores que os alimentam e vocês precisam nos ajudar. Vocês precisam ajudar os trabalhadores rurais que também nos alimentam”.

Um dos que se opõem à proposta é Baker. O governador republicano havia dito anteriormente que vetaria tal projeto e, falando à imprensa na quarta-feira, reiterou sua oposição.

“Meu problema em conceder licenças a pessoas sem documentos é exatamente isso”, disse Baker em nota a repórteres na quarta-feira. “Não há documentação para comprovar que eles são quem dizem ser e uma carteira de motorista é um passaporte para muitas coisas. E acho que nossa opinião é a lei que já aprovamos, a qual diz que, desde que você tenha presença legal ditada pelo governo federal, você pode obter uma carteira de motorista em Massachusetts, essa é a política que adotamos”.

Sabadosa disse estar otimista com as chances de aprovação do projeto de lei nesta sessão, mas observou que o projeto está na Assembleia Legislativa há anos e não foi aprovado.