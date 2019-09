Jardim Botânico presta tributo a Burle Marx em NYC

A exibição sobre a obra e genialidade do paisagista brasileiro estará aberta ao público até 29 de setembro

Até domingo (29), os visitantes do Jardim Botânico de Nova York (NYBG) prestará tributo à obra e genialidade do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994). A visão modernista e poderosa dele produziu milhares de jardins e paisagens, incluindo o famoso mosaico do calçadão da praia de Copacabana no Rio de Janeiro ao lindo jardim no terraço do prédio do Banco Safra em São Paulo.

A exibição no NYBG mostrará aos visitantes jardins exuberantes, pinturas, desenhos e estampas, além de paisagens e sons do Brasil que inspiraram as obras e vida dele.

“Vivencie os projetos de jardinagens criativos e precisos de Burle Marx, os quais são revividos em nossa maior mostra botânica de todos os tempos. Jardins vastos e convidativos, destacando plantas nativas do Brasil, incluindo seus peculiares passeios curvos, uma instalação de água escultural, uma parede verde, além de outros elementos de design repletos de palmeiras, bromélias, orelhas de elefantes, entre outras espécies”, convidou o NYBG.

A exibição permite que os visitantes vejam as pinturas, desenhos e estampa, inspirados na cultura e natureza do Brasil e como o processo artístico de Burle Marx ajudou a definir as formas e estilos de seus jardins. Os visitantes também terão a oportunidade de ver o “Sítio”, um laboratório e residência que ele utilizava para trabalhar e divertir os amigos e colegas de trabalho. O local atraiu os principais botânicos, artistas, poetas e líderes culturais de diversas partes do mundo.

Além disso, os visitantes poderão assistir às apresentações de grupos musicais de vários estilos, desde o samba à Bossa Nova, assim como a capoeira.

“Explore a paixão com que Burle Marx defendia a preservação dos ecossistemas nativos brasileiros e aprenda sobre o impacto que o trabalho antigo de pesquisa e conservação da equipe de cientistas do NYBG têm na região”, convidou o NYBG.

O Jardim Botânico de Nova York fica localizado na 2900 Southern Blvd., Bronx (NY). Mais informações podem ser obtidas através do website: https://www.nybg.org/event/the-living-art-of-roberto-burle-marx