Avião vaza 240 galões de combustível no Aeroporto de Newark

A aeronave tinha como destino Las Vegas e o vazamento ocorreu pouco antes da decolagem

Na segunda-feira (2), quase 100 passageiros que já aguardavam o voo da United Airlines atrasado para Las Vegas, Nevada, tiveram que esperar mais 2 horas depois que 240 galões de combustível vazaram. O incidente ocorreu numa das pistas do Aeroporto Internacional de Newark.

O Corpo de Combate ao Fogo do Departamento de Polícia do Port Authority (PAPD) chegou logo depois que vazamento ocorreu, quando o avião do voo 1596 preparava-se para decolar por volta das 5:30 da tarde.

Uma falha mecânica no interior da aeronave causou o vazamento, informou o sindicato dos aeroviários. A válvula de combustível estava fechada quando o vazamento foi descoberto, informou a United, acreditando a causa foi um “problema técnico”.

Posteriormente, os 98 passageiros embarcaram em outro avião. Também haviam 5 membros da tripulação a bordo, mas ninguém feriu-se.

O voo 1596, que estava marcado para decolar para Las Vegas às 3:25 pm, saiu às 7:57 pm. A aeronave aterrissou no McCarran International Airport às 11:30 pm, conforme o website da companhia aérea.