Na busca do estrelato, brasileiras eram mantidas em bordel, diz polícia

As vítimas acabaram reféns de uma rede internacional de prostituição, segundo as autoridades sul coreanas

Um grupo de brasileiras que viajou à Coréia do Sul na esperança de conquistar o sucesso no mundo do entretenimento jovem (K-pop) acabaram reféns de uma rede internacional de prostituição, segundo a polícia do país. Sete brasileiras com idades entre 20 e 30 anos foram resgatadas de bordéis como resultado de batidas realizadas em agosto. Além disso, 5 indivíduos foram detidos sob a acusação de organizar prostituição e tráfico de mulheres.

As brasileiras foram atraídas à Coreia do Sul no início de julho, após contatarem um homem nas redes sociais que ofereceu à elas viagens grátis e de ida e volta, relatou um porta-voz da polícia.

“As mulheres foram informadas que poderiam ser modelos ou que seriam sustentadas para se tornarem cantoras populares (K-pop)”, acrescentou.

Entretanto, uma vez que chegaram à Coréia do Sul, a estória mudava. Os passaportes das vítimas eram confiscados e elas mantidas em cativeiro nas cidades de Ilsan e Paju, localizadas ao norte de Seoul. Elas teriam sido vendidas para casas de massagens por $2 milhões de won (US$ 1.650) cada.

A polícia foi informada da situação em agosto, depois que uma brasileira telefonou a Embaixada do Brasil na Coréia do Sul pedindo para ser resgatada. Os policiais realizaram uma batida na casa de massagens em Ilsan, onde encontraram 3 brasileiras. Poucos dias depois, os agentes resgataram mais 4 brasileiras em Paju. As mulheres foram levadas a um abrigo e pareciam “traumatizadas”, relataram as autoridades.

A polícia ainda investiga a dimensão do esquema.

“Nós achamos que possa haver mais pessoas envolvidas na operação e, possivelmente, alguém acima que organizava isso”, disse um policial, frisando ser raro ver vítimas sul-americanas no tráfico sexual na Coréia do Sul.

Ao longo dos últimos anos, a indústria do entretenimento na Coréia do Sul, que movimenta US$ 4.7 bilhões, conquistou audiência internacional disposta a consumir os filmes, música e produtos de beleza do país. Muitos cantores e dançarinos jovens tentam conquistar a fama nesse mercado altamente competitivo e ídolos do K-pop geralmente passam por treinamento rigoroso desde bastante jovens.

A promessa de sucesso nessa indústria em expansão tem atraído talentos de outros países, incluindo a estrela do Blackpink Lisa, natural da Tailândia.