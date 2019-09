Netflix mostrará a vida dos imigrantes indocumentados nos EUA

A série/documentário “Living Undocumented” é produzida pela artista latina Selena Gomez

A série acompanha oito famílias que enfrentam a possibilidade de serem deportadas enquanto tentam morar nos Estados Unidos. A Netflix colocará rostos humanos no debate sobre imigração com uma série de documentários chamada “Living Undocumented” (Vivendo indocumentado, em tradução livre).

A obra, que estreia em 2 de outubro e conta com Selena Gomez entre seus produtores executivos, segue 8 famílias que concordaram em deixar equipes de filmagem narrarem suas vidas quando enfrentassem uma potencial deportação. Suas histórias variam de angustiantes a esperançosas, iluminam e humanizam o complexo sistema de imigração dos EUA; enquanto as famílias persistem em sua busca pelo sonho americano.

O trabalho conta com Eli Holzman e Aaron Saidman, ambos os executivos que o produzem através da Intellectual Property Corp. da Industrial Media, Mandy Teefey, Anna Chai e Sean O’Grady. Já Saidman e Chai co-dirigem a série.

“Eu escolhi produzir esta série, ‘Living Undocumented’, porque nos últimos anos, a palavra ‘imigrante’ aparentemente se tornou uma palavra negativa”, disse Gomez. “Minha esperança é que a série possa esclarecer como é viver neste país como imigrante sem documentos, em primeira mão, das pessoas corajosas que escolheram compartilhar suas histórias”.

Saidman acrescentou: “Living Undocumented é projetado para esclarecer uma das questões mais importantes do nosso tempo. Mas, em vez de discutir essa questão apenas com estatísticas e debates sobre políticas, queríamos que os espectadores ouvissem diretamente dos próprios imigrantes, em suas próprias palavras, com todo o poder e emoção que essas histórias refletem”.

“Living Undocumented” se junta a uma lista de documentários/series da Netflix que inclui Our Planet, Chef’s Table, Diagnosis, Ugly Delicious and Explained, entre outros.