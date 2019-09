NJ: Parque aquático é inaugurado no último final de semana de verão

A área tem 6.500 pés quadrados de fontes de água e jatos para se refrescar em um dia quente, no Condado de Somerset

O tão esperado parque aquático no Parque Colonial do Condado de Somerset foi inaugurado oficialmente na manhã de sexta-feira (30). A área tem 6.500 pés quadrados de fontes de água e jatos para se refrescar em um dia quente. O parque possui 20 recursos hídricos diferentes, variando em tamanho, desde jatos pequenos até um dispersor em forma de baldes.

“Eu acho que essa é uma maneira tão interessante de gastar dinheiro”, disse o administrador Brian Levin, logo após a cerimônia de abertura do parque. “Não acredito que tenhamos uma participação tão boa esta manhã porque fizemos um aviso tão em cima da hora sobre a abertura”.

O corte de fita inaugural do parque foi originalmente agendado para o início de agosto, mas teve que ser remarcado devido a atrasos nas inspeções. As famílias estavam ansiosas para apreciar o novo parque, com mais de uma dúzia de pessoas pulando no jato das fontes e dispersores do parque após a cerimônia de corte de fita.

O parque abrirá o fim de semana do Dia do Trabalho das 10:00 am às 7:00 pm. De 7 a 29 de setembro, o parque estará aberto nos fins de semana, do meio-dia às 5:00 pm.

“Nossos filhos já estão aqui há uma hora e brincando sem parar”, disse Morgan Barton, de Manville, “e nós dois temos crianças de 2 anos”.

Barton e a amiga Rachel Burtis, da Whitehouse Station, decidiram levar os filhos ao parque depois de ouvirem sobre a inauguração. “É incrível e tem coisas boas para crianças grandes e pequenas”, disse Burtis. “E o melhor é que é grátis”.

Barton e Burtis disseram que esperam visitar muito mais o parque, pois ele permanece aberto até setembro.

A construção do parque infantil também incluiu a adição de mais 16 vagas na área de estacionamento, entre o playground principal do parque e o parque infantil.

“Estou tão feliz que conseguimos adicionar outra coisa para as crianças fazerem no município e, especialmente, porque é algo que crianças de todas as idades podem desfrutar”, finalizou Levin.