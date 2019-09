PF desbarata esquema que usava crianças para entrar nos EUA

Operação Cai Cai II cumpre seis mandados de busca e apreensão em cidades mineiras, no Vale do Rio Doce

Na quinta-feira (29), a Polícia Federal iniciou a Operação CAI CAI II, para combater a promoção de migração ilegal de pessoas com destino aos EUA. As informações são do portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Foram cumpridos 6 mandados judiciais de busca e apreensão em cidades mineiras, sendo um em Governador Valadares, três em Cuparaque e dois em Coronel Fabriciano; todos expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Govenador Valadares. Foram apreendidos aparelhos celulares, mídias e documentos, que serão analisados para instrução da investigação.

Os investigados têm como prática o envio ilegal de pessoas das regiões mineiras do Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha para os EUA. Eles atuavam conforme esquema já conhecido como “Cai Cai”, no qual há a utilização de crianças e adolescentes para facilitar a entrada e permanência de maiores de idade no território norte americano.

Os custos da viagem eram patrocinados por pessoas conhecidas como “Coyote” ou “Consul”, que posteriormente recebiam vultosos valores daqueles que conseguiam ingressar no país estrangeiro, como contrapartida pelos serviços prestados. Em muitos casos, havia a confecção de falsos registros de paternidade dos menores, para permitir que terceiros os utilizassem no esquema.

Os envolvidos responderão pelos crimes definidos nos artigos 232 – A, 245, § 1º e 2º, 299 e 304 do Código Penal, bem como artigos 238 e 239 da Lei n° 8069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente); podendo cumprir até 29 anos de prisão, caso sejam condenados.