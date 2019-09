Polícia homenageia brasileiro por ato heroico em MA

Fernando Theodoro foi homenageado durante a cerimônia de premiação do Dia do Trabalho, segunda-feira (2), em Marlborough (MA)

Um residente em Marlborough (MA) foi homenageado pelo departamento de polícia pelos seus esforços heroicos este ano para salvar um homem que estava em chamas. O departamento homenageou o brasileiro Fernando Theodoro, nesta segunda-feira (2), durante a cerimônia de premiação do Dia do Trabalho na cidade. As informações são do jornal Brazilian Times.

Em abril, Fernando viu o seu vizinho, Gene Rano, 68 anos, cair acidentalmente em um fogo, onde ele estava queimando vários itens.

Rano tem problemas de mobilidade e não conseguiu sair do fogo sozinho, então o brasileiro pulou para ajudá-lo.

Fernando puxou Rano para longe do fogo e tentou apagar as chamas que ainda estavam no corpo dele. “A vítima sofreu queimaduras extensas, mas sobreviveu, devido aos esforços heroicos do brasileiro”, afirmou o departamento.

Rano sofreu queimaduras em 40% do corpo, a maioria na metade inferior.

Ele foi levado ao Hospital Geral de Massachusetts em um helicóptero.

Os prêmios no Dia do Trabalho são geralmente concedidos a policiais, mas este ano o departamento decidiu também reconhecer um cidadão que fez a diferença. “Este ano sentimos que era hora de reconhecer um cidadão de Marlborough por ir além”, disse o departamento em um comunicado.