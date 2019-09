Polícia prende suspeito de ter matado brasileiro a tiros em MA

Nélio Barbosa, de 34 anos, foi fatalmente alvejado quando trafegava ao longo da Rota 1-A, nas imediações do Clube Lido, em Revere (MA)

Investigadores informaram a prisão de um suspeito no assassinato do mineiro Nélio Barbosa, de 34 anos, na cidade de Revere (MA). A vítima foi morta com dois tiros que atingiram o pescoço. O brasileiro trafegava nas proximidades do Clube Lido e o atirador passou em outro veículo paralelo.

As autoridades não divulgaram muitos detalhes sobre a investigação, mas relataram que o suspeito detido é afro-americano e, aparentemente, não teria nenhuma ligação ou motivo para matar o brasileiro. Os agentes acrescentaram que o suspeito não está colaborando com as investigações.

. Entenda o caso:

Na tarde de domingo (4), as autoridades confirmaram a morte de Nélio Barbosa, de 34 anos, natural de Central de Minas (MG). O brasileiro estava internado no Mass General Hospital desde sexta-feira (2), após ter sido baleado quando dirigia o Infinnity Coupe ao longo da Rota 1-A, nas proximidades do Club Lido, em Revere (MA). O crime aconteceu aproximadamente às 5:20 da tarde.

De acordo com as informações, Nélio era o mais jovem de uma família de 8 irmãos. Ele residia nos EUA há aproximadamente 15 anos. Marlene Barbosa, que estava visitando o irmão, relatou que a última vez que falou com ele foi um dia antes ao assassinato.

Barbosa se mudou recentemente para a cidade de Malden (MA), onde abriu uma oficina de “envelopamento” (pintura decorativa na lataria) de veículos e estava feliz com o sucesso da empresa. Segundo amigos, ele estava muito animado com a possibilidade de patentear uma ideia que iria melhor os seus negócios. O brasileiro morou em Long Island (NY), mas recentemente havia voltado a morar em Malden (MA). Anteriormente, ele trabalhou no restaurante B. Good.

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Revere, com o auxílio da Polícia Estadual de Massachusetts. Os detetives analisam as pistas coletadas através de testemunhos e imagens feitas por câmeras instaladas nas imediações.

O autor do disparo estava em outro veículo que ficou paralelo ao do brasileiro. Ele foi alvejado duas vezes no pescoço.

Quando ele se mudou para os EUA, em 2003, aos 19 anos, Barbosa estudou na High School de East Boston e, portanto, tornou-se fluente em inglês. Após o velório, o corpo foi cremado e as cinzas enviadas ao Brasil.