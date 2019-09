Policial é pega roubando roupas em loja em NY

A sargento Eva Y. Pena foi detida numa filial da Macy’s in Yonkers

Um sargento do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) foi afastado das funções depois de ter sido flagrado roubando roupas numa filial da Macy’s em Yonkers (NY). A policial Eva Y. Pena, de 41 anos, foi detida no interior da loja de departamentos aproximadamente às 8:30 da noite, na terça-feira (3). Ela foi filmada por câmeras de segurança colocando 6 peças de roupa na bolsa dela.

Pena, que trabalha como policial num conjunto habitacional público (Project) no Bronx (NY) e recebe US$ 107.809 anuais, segundo a ONG Empire Center, teria tentado sair da loja sem pagar. Ela foi parada antes de sair do estabelecimento e mantida até a chegada da polícia.

Os agentes do Departamento de Polícia de Yonkers (YPD) a prenderam sob a acusação de furto pequeno.