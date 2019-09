Porto-riquenha pede ajuda para marido brasileiro preso pelo ICE

O valadarense Marlon Vilela compareceu a uma audiência no tribunal quando foi detido por agentes do ICE, em Pompano Beach (FL)

Na semana passada, o mecânico Marlon Vilela, natural de Governador Valadares (MG), foi preso por agentes do Departamento de Imigração (ICE). O incidente ocorreu quando ele comparecia à uma audiência no tribunal de imigração em Pompano Beach (FL). A esposa do brasileiro, a porto-riquenha Yamilette Rivera Vilela, não detalhou que se tratava de uma visita de rotina ou entrevista de legalização de status migratório por casamento, já que ela é cidadã dos EUA nata.

Marlon é um mecânico bastante popular em Pompano Beach e cidades da região. Ele e a esposa possuem 3 filhos, tendo o caçula 4 meses de idade.

. Campanha beneficente:

Yamilette iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/marlon-vilela; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil para arcar com as despesas de um advogado de imigração que defenda Marlon. Até a tarde de segunda-feira (23), haviam sido arrecadados US$ 895.

“Nós estamos pedindo a ajuda de vocês para evitar que o meu marido Marlon Vilela seja deportado. Nós estávamos no tribunal para uma audiência e o ICE (imigração) estava lá e o levou. Nós temos três crianças. Um bebê de 4 meses de idade e que precisa do pai dele. Por favor, ajude de qualquer forma que você possa. Obrigado, Deus é bom, reze para mim e a minha família”, postou Rivera no GoFundMe.com.

“Jesus ponha suas mãos sagradas sobre o meu marido Marlon Vilela. Jesus nós precisamos de você. Você é o único que pode fazer um milagre e salvar o meu marido. Senhor, seja o advogado desse caso. Amém”, acrescentou a esposa do brasileiro.

Na quinta-feira (19), Yamilette postou no GoFundMe.com que “eu conversei com o Marlon e ele está muito grato por todas as doações. Ele desejou que Deus abençoasse todos por ajudarem a minha família e a mim. Nós estamos rezando por um milagre; Jesus está no controle”, diz a mensagem.

Vários internautas postaram no GoFundMe.com mensagens carinhosas e de apoio:

“Desde Massachusetts para que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível e que você tenha o seu marido de volta para casa para que, assim, a sua família seja completa novamente!” Postou Sonialis Torres.

“Eu estou ajudando essa família porque os conheço há muitos anos. Eles são pessoas boas e formam uma família bonita, trabalhadora e com um bebê novo. Deus os abençoe”, postou Lourdes Bonilla.

“Vai dar tudo certo. Confiem!!” Postou Cláudia Teixeira.

“Tudo correrá bem. Nós estamos rezando para a sua família”, postou Camila Ornelas.