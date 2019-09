Recompensa por menina desaparecida sobe para US$ 30 mil em NJ

Na segunda-feira (16), Dulce Maria Alavez brincava num parque quando desapareceu em Bridgeton

A recompensa por qualquer informação que leve ao paradeiro de Dulce Maria Alavez, de 5 anos, que desapareceu quando brincava num parque em New Jersey aumentou para US$ 30 mil, na manhã de sexta-feira (20). O FBI, o escritório da Promotoria Pública do Condado de Cumberland e a Associação Benevolente da Polícia Estadual de New Jersey (PBA) contribuíram US$ 5 mil cada para o total atual, além de US$ 15 mil doados por empresas privadas, enquanto as autoridades iniciam o 5º dia de buscas.

O Newfield National Bank ofereceu US$ 10 mil de recompense. A Tortilleria El Paisano, em Bridgeton City Park (NJ), foi a primeira a oferecer a recompensa de US$ 5 mil por qualquer informação que levasse ao paradeiro da menina.

“Nós sabemos que as nossas autoridades de segurança estão trabalhando incansavelmente com os moradores da comunidade para encontrar essa menininha”, disse Patrick Colligan, presidente da PBA. “Nós temos a esperança que, ao oferecer a recompensa hoje, nos ajudará no retorno seguro dela. Caso alguém tenha qualquer informação que ajude a levar à localização de Dulce Alavez, por favor, telefone para a polícia local ou a hotline do FBI”.

Na manhã de sexta-feira (20), os investigadores se reuniram no acostamento de uma estrada enquanto se prepararam para entrar numa área de floresta em Bridgeton City Park, na tentativa de encontrar Dulce Maria Alavez, de 5 anos.

Na segunda-feira (16), a mãe de Dulce e um parente de 8 anos de idade estavam no interior do carro deles a aproximadamente 30 pés (9.1 metros) de distância do playground onde a menina desapareceu. Um alerta âmbar foi emitido pela Polícia Estadual no final de terça-feira (17), mais de 24 horas depois do desaparecimento da criança. Conversas com testemunhas revelaram que a menina possa ter sido levada por um homem hispânico de pele clara. Ele foi descrito como entre 5.6 pés (1.70 m) a 5.8 pés (1.76 m) de altura, franzino, com acne e sem pelos no rosto. Ele teria levado Dulce para uma caminhonete vermelha com portas deslizáveis.

Dulce tem aproximadamente 3.5 pés (1.06 m) de altura, olhos e cabelos castanhos. Ela foi vista a última vez trajando uma camiseta de cor amarela com a imagem de um elefante, calças compridas preta e branca e sapatos brancos. Uma vigília foi agendada no parque, às 7:00 pm.

Qualquer informação que leve ao paradeiro da menina poderá ser enviada à Unidade de Pessoas Desaparecidas da Polícia Estadual através do tel.: (609) 882-2000, ramal 2554, ou o Departamento de Polícia de Bridgeton: (856) 451-0033.