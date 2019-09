Região italiana oferece US$ 26 mil às pessoas para se mudarem para lá

Localizada numa área remota do país, essas vilas correm o risco de literalmente desaparecer devido à queda populacional contínua

Sempre quis se mudar para uma vila italiana com uma população de menos de 2 mil pessoas, montar um negócio e ser pago por isso? Agora é sua chance. Molise, uma região entre a montanhosa Abruzzo e Puglia, o “calcanhar” da bota italiana, está oferecendo às pessoas €$ 24 mil, cerca de US$ 26.400, por até 3 anos, para se mudar para qualquer vilarejo com população de até 2 mil pessoas, Antônio Tedeschi, conselheiro da região de Molise, informou em comunicado.

A soma é igual a €$ 8 mil, ou aproximadamente US$ 8.810, anualmente. O motivo é o declínio populacional constante nessa região da Itália. O fenômeno é provocado pelo envelhecimento dos moradores e a migração da população jovem às cidades maiores em busca de oportunidades melhores de trabalho e estudo.

Tedeschi detalhou que 106 dos 136 municípios do país atualmente têm uma população de até 2 mil habitantes; o que dá aos que desejam fazer a mudança uma ampla gama de lugares onde poderiam viver. Para ganhar cerca de US$ 770 por mês, as pessoas precisarão montar e administrar um negócio por pelo menos 5 anos.

Molise consiste nas províncias de Campobasso e Isernia. Um aviso oficial será publicado na segunda-feira (16) e as pessoas terão 60 dias para se inscrever, informou o jornal Corriere Della Serra.

O incentivo para se mudar para Molise é decorrente da diminuição da população na região nas últimas décadas. Em 1991, a população era de 330.900 habitantes, de acordo com a População da Cidade. No censo de 2011, a população caiu para 313.660 e, em 2019, foi estimado em 305.617 pessoas.