Show de Wesley Safadão em Newark será no sábado (28)

O espetáculo acontecerá na Arena Circuito Delícias de Minas (CDM), no coração do bairro do Ironbound

Os fãs já estão em contagem regressiva na expectativa para a apresentação do cantor Wesley Safadão na Arena Circuito Delícias de Minas (CDM) no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ). O espetáculo acontecerá no sábado (28), às 4:00 pm. O artista cearense é mais um dos grandes sucessos da atualidade que se apresentaram no local.

A ideia de transformar o estacionamento localizado na 36 Clover Street surgiu em decorrência da carência de locais amplos e com segurança no coração do Ironbound, explicou Wendell Correia, proprietário do local, em sociedade com Paulo Matos, e do restaurante Delícias de Minas. Atualmente, o espaço tem capacidade para entre 4 a 5 mil pessoas. Para que pudesse abrigar eventos, a área, que ocupa a metade de um quarteirão, foi completamente asfaltada e instalados palco, arquibancadas, banheiros portáteis, barracas de comida e bebida, câmeras de segurança, iluminação especial, entre outras adaptações.

As câmeras de segurança funcionam 24 horas por dia. Quando não há eventos, a área, devido a localização privilegiada, é utilizado como estacionamento.

Entre os eventos de destaque que ocorreram no local está o último rodeio, que contou com a presença da dupla Simone & Simaria. Na ocasião, o número de pessoas no local quase atingiu 5 mil. Em 2 de novembro, a arena abrigará o show de Gusttavo Lima. Correia adiantou que estão em andamento negociações com a cantora Ivete Sangalo para que ela seja a atração principal do Rodeio 2020, que ocorre todo mês de maio.

Desde que foi criada, a Arena Delícias de Minas tornou-se palco de grandes eventos, como o rodeio anual, entre outros. “Certamente, esse será mais um grande evento e o Safadão cantará os seus maiores sucessos”, adiantou Correia.

Além disso, o empresário agradeceu o apoio das autoridades locais, especialmente o Vereador Augusto Amador e o Prefeito Ras Baraka. “Vocês podem vir e trazer a família, pois se trata de um local amplo, organizado e seguro”, convidou Correia.

O show de Wesley Safadão dará continuidade à tradição de grandes espetáculos no local. Os ingressos para o show em Newark (NJ) podem ser obtidos online através do website: www.tiktx.com. Informações: (973) 589-1920.