Trump autografa muro na fronteira com caneta “marcadora”

Durante visita a um muro na fronteira dos EUA com o México, o Presidente Donald Trump autografou uma parte da estrutura com um marcador. Vídeos e fotografias postados online o mostram no momento da assinatura na região de Otay Mesa (CA), depois de realização de uma coletiva de imprensa no local.

“Devido ao convite feito pelo pessoal da construção, Trump tira do bolso um marcador Sharpie e assina uma das colunas da barreira na fronteira”, postou Mark Knoller, correspondente do canal CBS na Casa Branca, no Twitter. “Outras autoridades fizeram o mesmo”.

Trump tenta acelerar a conclusão de alguns trechos do muro da fronteira com o México durante a campanha dele de reeleição em 2020.

. Polêmica com marcador:

Durante a passagem do furacão Dorian, Trump provocou polêmica ao insistir que a tempestade também assolaria o sul do Alabama, um estado cuja grande parte dos eleitores o apoia, mesmo que o Serviço Meteorológico tivesse previsto o contrário. Posteriormente, no salão oval da Casa Branca, numa coletiva de imprensa, ele mostrou um mapa da região, no qual a parte sul do Alabama foi incluída na trajetória do furacão com um círculo feito à mão com um marcador similar usado no autógrafo do muro na fronteira.

Relutante em assumir a falha, na ocasião ele alegou que a culpa era do órgão ou profissionais responsáveis pela confecção de tal mapa.