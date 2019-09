Velório de brasileiro morto em Newark (NJ) será nesta quarta-feira (18)

A cerimônia fúnebre de Jhoberth Fernando Dantas, de 38 anos, ocorrerá na Growney Funeral Home, em Hillside (NJ)

Acontecerá hoje (18), das 6:00 pm às 8:00 pm, o velório de Jhoberth Fernando Dantas, de 38 anos, morador no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). A cerimônia fúnebre acontecerá na Growney Funeral Home, na 1070 North Broad Street, em Hillside (NJ).

Na madrugada de domingo (8), Jhoberth Fernando Dantas, de 38 anos, natural de Vila Velha (ES), morador em Newark (NJ), foi encontrado morto no apartamento em que residia. Ele vivia há 13 anos nos EUA e trabalhou muitos anos como churrasqueiro em vários restaurantes locais, mas atualmente, trabalhava na construção civil.

Na tarde de segunda-feira (9), familiares relataram à equipe de reportagem do BV que o corpo de Jhoberth foi encontrado pela mãe dos dois filhos dele, Sarah Dantas e Arthur Nino Dantas, de 6 e 2 anos e meio. Ele deixou 2 irmãs, Janeth Pereira e Jacquelyny Dantas, e a mãe, Heli Rute Dantas. O pai, Jurandir Dantas, já é falecido, segundo o obituário.

. Campanhas beneficentes:

Na segunda-feira (9), Djania Dantas iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/tragic-death-of-38-years-old-fernando-dantas; cujo objetivo é arrecadar US$ 15 mil para o velório e sepultamento de Jhoberth Fernando Dantas. Até à tarde de terça-feira (17), foram angariados US$ 2.215.

Na quinta-feira (19), a partir das 7:00 pm, será realizado um jantar beneficente em prol de Jhoberth no restaurante Casa Nova Grill, na Ferry St., no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). O ingresso custa US$ 20, segundo campanha divulgada no Facebook. Info.: (973) 336-2342 e (908) 414-1834.

Os parentes especulam que Jhoberth possa ter sofrido um enfarto agudo fulminante e não teve tempo de pedir ajuda. Ainda conforme os familiares, ele não aparentava ter problemas de saúde. As autoridades ainda não informaram o laudo oficial da morte. Vários amigos deixaram mensagens no Facebook de carinho e pesar pelo falecimento súbito e precoce do brasileiro.

Mais informações sobre o velório de Jhoberth Fernando Dantas podem ser obtidas através do link: https://www.growneyfuneral.com/obituary/jhoberth-dantas