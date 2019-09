Vovô e vovó… Eu não posso acreditar!

50 anos depois, casal da foto de Woodstock está junto até hoje.

Bob, o neto mais velho:

– Não tinha lavanderia nesse lugar, não? Olha a sujeira do edredon, vó. Você fica falando para não sujar as coisas, sujou tem que limpar, toda hora está mandando a gente desintefar as mãos com álcool gel e olha vocês dois… que porquice. Mais parecem dois pedintes. E sabe-se lá se a coisa rolou só entre vocês, se não tinha um terceiro ou quem sabe um quarto!

Wendy, neta com 14 recém-completos:

– Faça o que eu digo mas não faça o que eu fiz, né vô? E vocês levando a gente para a escola dominical, convidando o pastor para o peru de Ação de Graças, agradecendo ao Senhor antes de atacar a comida e ensinando que o certo é fazer sexo só depois do casamento. Para fins de procriação e de luz apagada. Sei…

Mark, 16:

– Bom, o que eu ia falar o Bob e a Wendy já disseram. Nosso mundo caiu junto com a hipocrisia moral de vocês. À parte todas as evidências, já estou até adivinhando: vocês vão dizer que foram abduzidos por um OVNI e forçados a desembarcar no paraíso das drogas, do sexo e do rock and roll.

Kethleen, neta de 21:

– Pra que esconder até hoje esse passado comprometedor? Adiantou alguma coisa, por acaso? Agora tá aí a foto correndo mundo, em comemoração aos 50 anos daquela pouca-vergonha. E a humanidade inteira sabendo que são vocês o casal símbolo daquela libertinagem hippie. O que é que nós vamos falar lá no Clube de Escoteiros?