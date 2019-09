Amigos fazem campanha para funeral e traslado de brasileira morta em MA

Yamily Ribeiro Serrão faleceu subitamente no domingo (8) e amigos planejam realizar um funeral nos EUA, antes do envio do corpo ao Brasil

No domingo (8), Yamily Ribeiro Serrão, de 32 anos, moradora em Chelmsford (MA), faleceu subitamente. Ela foi encontrada já vida sem no apartamento onde morava. Amigos especulam que ela tenha sofrido um mal súbito.

Em virtude disso, Antranik Sarkissian, residente em Revere (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/sending-yamily-home; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil. O dinheiro arrecadado será usado para o funeral nos EUA e, posteriormente, traslado ao Brasil para sepultamento. Até a manhã de terça-feira (17), haviam sido doados US$ 5.869.

“Yamily Ribeiro Serrão faleceu inesperadamente no domingo, 8 de setembro de 2019. Essa campanha foi iniciada pelo namorado dela para ajudar no retorno dela para sua família no Brasil. As doações serão transferidas para a funerária para que assim sejam tomadas todas as providências necessárias para enviar Yamily para casa.

Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que já contribuíram para a campanha da Yamily. Todas as doações são sinceramente benvindas, pois assim poderemos conceder a ela o sepultamento que ela merece. As doações estão sendo coletadas para enviar a Yamily para a família dela no Brasil. Nós também esperamos realizar o funeral aqui nos EUA antes que ela vá. Qualquer doação acima do custo do funeral será transferida para cobrir os custos do sepultamento no Brasil. Os preparativos estão sendo feitos junto a Buonfiglio Funeral Home, localizada na 128 Revere Street, Revere (MA), tel.: (781) 284-3376. As doações também podem ser feitas diretamente na funerária”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Vários internautas postaram mensagens de carinho e pesar na página da campanha beneficente:

“Meus pêsames a toda família e amigos”, postou Claudice Maria da Silva.

“Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos, que Deus conforte o coração de vocês!” Postou Oliveira’s Restaurant Everett.

“Te amo fea”, postou Richie H.

“Deus abençoe q consiga logo o valor necessário”, postou Maria de Souza.

“Meus sentimentos a toda família, que Deus possa confortar todos vocês nesta hora tão difícil, principalmente as filhas”, postou Elaine Lima.

“É uma for eterna. Eu também já perdi meu irmão e me dói muito não poder vê-lo, me dói até hoje. Meus sentimentos a família. Não a conheço, mas já vi essa jovem por aqui. Deus está no controle de tudo. A vocês os meus sentimentos’, postou Edselma Leite.

“Peço para que Deus ampare e conforte todos os corações feridos pela dor do luto”, postou Fabiana Silva.

“Deus abençoa quem abençoa outros. Deus, cuide da família dessa moça dando conforto”, postou Michely Oliveira.

. Funeral:

