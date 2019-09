Brasileiro sofre morte súbita em Newark (NJ)

O capixaba Jhoberth Fernando Dantas, de 38 anos, foi encontrado já sem vida na madrugada de sábado (7)

Na madrugada de sábado (7), Jhoberth Fernando Dantas, de 38 anos, solteiro, natural de Vila Velha (ES), morador em Newark (NJ), foi encontrado morto no apartamento em que residia. Ele vivia há 13 anos nos Estados Unidos e trabalhou muitos anos como churrasqueiro em vários restaurantes locais. Atualmente, o brasileiro trabalhava na construção civil. Antes de imigrar para os EUA, Dantas trabalhou na Prefeitura de Vitória, segundo parentes.

Na tarde de segunda-feira (9), familiares relataram à equipe de reportagem do BV que o corpo de Jhoberth foi encontrado pela mãe dos dois filhos dele, de 6 e 2 anos e meio. Ele deixou 2 irmãs e mãe. Até o fechamento dessa edição, a família ainda aguardava a liberação do corpo pelo hospital para assim providenciar o velório, sepultamento ou traslado. A data será divulgada posteriormente.

Os parentes especulam que Jhoberth possa ter sofrido um enfarto agudo fulminante e não teve tempo de pedir ajuda. Ainda conforme os familiares, ele não aparentava ter problemas de saúde. Especialistas ressaltam para a importância do exame médico regular. O check-up é uma avaliação médica de rotina associada a exames específicos de acordo com idade, sexo e histórico pessoal e familiar. O diagnóstico precoce é fundamental para elevarmos os índices de cura das doenças. A revisão de saúde sistemática e individualizada, onde o paciente transmite ao seu médico os diferentes sinais, sintomas e queixas e então o médico indica os exames específicos de acordo com as características individuais de cada pessoa (fator de risco, histórico precoce de doenças, histórico familiar) é uma forma de buscar o diagnóstico exato e assim melhorar a qualidade de vida e otimizar a chance de cura e também buscando o alívio dos sintomas das doenças.

Vários amigos postaram no Facebook mensagens de carinho e pesar pelo falecimento súbito e precoce de Jhoberth Dantas:

“Inacreditável. Meu amigo de tantas brincadeiras junto, tantas confissões, um cara ímpar, quantas vezes sorrimos juntos na escola, ‘matamos’ aula só pra ficar deitado em uma pedra ao fundo da escola fazendo planos do que seríamos no futuro, quantas e quantas vezes colocamos apelidos em colegas de escola, sabemos que um dia tudo se acaba, mas confesso que jamais esperaria que seria tão cedo, agora só resta a saudade que você vai deixar”, postou Rogério Guedes.

“Meu primo querido você fez que nem a minha irmã, foi embora tão cedo. A verdade é que quando você falava comigo, sempre tentou me dar coragem para continuar a seguir com meus sonhos e esteve do meu lado nas primeiras conquistas da minha vida. Você sempre me fez sorrir apesar de tudo o que acontecia. Eu tenho os melhores registos ou registro de ti guardados assim como o nosso Grandioso Criador tem de si e com fé em Jeová Deus vamos nos reencontrar. Amamos-te sempre”, postou Joelizy Oliveira.