Daniela Mercury faz show imperdível no Sony Hall, em NY

Essa é uma das maiores série de apresentações já feitas por um artista brasileiro nos Estados Unidos

A alegria da Bahia, a força do Brasil em solo norte americano. Comemorando 25 anos de turnês internacionais, Daniela Mercury, em parceria com a Copa Airlines, volta aos Estados Unidos cheia de energia e força. Conhecida como furacão, a Rainha do Axé leva os sons da Bahia para grandes apresentações nas principais cidades dos Estados Unidos e Nova York está no roteiro.

De uma costa a outra, Daniela vai relembrar seus grandes hits, como o Canto da Cidade e Maimbê Dandá e também trará os novos sucessos, como Banzeiro, que ganhou como a música do carnaval brasileiro e “Proibido o Carnaval”, que alcançou a marca de 4 milhões de views no YouTube.

“Lembro a primeira vez que cantei nos Estados Unidos em 1993. Depois disso, foram inúmeras apresentações em solo americano. Vai ser uma alegria mostrar o novo show nas casas prestigiosas da Live Nation, nos Estados Unidos”, afirma Daniela.

A aventura começou no sábado (7), quando embarcou para os Estados Unidos com a Copa Airlines, companhia aérea com dois voos semanais que partem de Salvador para Boston, Miami, Orlando, Las Vegas, São Francisco e outras cidades americanas. A Copa Airlines leva todo o grupo de músicos, técnicos e bailarinos para os Estados Unidos.

“É uma alegria ter a Copa Airlines com a gente. Fiquei muito feliz ao saber que sairia diretamente de Salvador, sem precisar ir para o Sudeste do Brasil para embarcar em um voo internacional”, celebra Daniela.

Além dos voos, a Copa Airlines também marcará presença com a veiculação de vídeo institucional nas casas de shows, ações nas redes sociais, gravação de vídeo a bordo, concessão de ingressos para clientes VIP assistirem aos shows com direito a Meet & Greet com a artista, dentre outras ações.

“Salvador é um mercado-chave para a Copa Airlines no Brasil. A presença da companhia aérea na cidade, que completou um ano recentemente, permite aos soteropolitanos viajarem com pontualidade e conexões rápidas, sem passar pelo processo de imigração no Panamá para passageiros em trânsito, além de um serviço de classe mundial para 13 cidades dos Estados Unidos e outros destinos da América e Caribe”, afirma Christophe Didier, vice-presidente de Vendas da Copa Airlines.

Dona de dezenas de hits, a Rainha do Axé quer levar o carnaval e a alegria da Bahia para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, para toda a comunidade latina que acompanha e celebra seus sucessos há mais de 25 anos, para os norte-americanos, e para a comunidade portuguesa, que também é enorme nos Estados Unidos. Essa é uma das maiores tours já feitas por um artista brasileiro nos Estados Unidos.

Confira a agenda de shows que acontecerão em setembro: Quarta-feira (11) – Buckhead Theatre Atlanta (GA); quinta-feira (12) – The Regent Theater Los Angeles (CA); sábado (14) August Hall San Francisco (CA); domingo (15) – House of Blues San Diego (CA); terça-feira (17) – Sony Hall New York (NY); quarta-feira (18) House of Blues Houston (TX) e sexta-feira (20) – House of Blues New Orleans (La).

Os ingressos podem ser adquiridos online através dos links: https://www.livenation.com/artists/204929/daniela-mercury e https://www.eventbrite.com/e/daniela-mercury-tickets-71129880387