Tiroteio deixa 1 morto na Rio Lounge no Ironbound

As autoridades policiais do Condado de Essex estão investigando um tiroteio que ocorreu na madrugada de domingo (22) na calçada do Rio Lounge, localizado na esquina da Market St. e Somme St., no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). O incidente, ocorrido a poucos metros da 5ª Delegacia de Polícia, resultou em algumas pessoas feridas e um indivíduo morto. As informações são do portal RLS Media.

Moradores na região das ruas Market e Somme relataram que ouviram uma discussão sobre uma mulher em frente ao clube noturno que terminou em tiros, pouco antes das 3:40 am. Ainda segundo os residentes, várias pessoas no local correram durante o tiroteio, uma delas sendo alvejada fatalmente.

Policiais da 5ª Delegacia, também localizada na Market Street, correram imediatamente ao local e isolaram a área com fitas enquanto realizavam as investigações.

Os moradores relataram que o estabelecimento se preparava para fechar e maioria dos clientes estava do lado de fora embarcando em seus veículos, quando dois homens começaram a discutir. A vítima foi levada às pressas ao Hospital Universitário de Newark (UMDNJ), onde veio a falecer poucos instantes depois.

Os residentes na área detalharam que confrontações físicas e verbais se tornaram frequentes no local durante e depois do horário comercial, mas que incidentes envolvendo tiros são raros. O Departamento de Polícia de Newark não divulgou o motivo oficial do homicídio enquanto as investigações prosseguem.

. Violência no Ironbound:

Na manhã de domingo (8), um ladrão roubou um carro à mão armada no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Segundo as autoridades, a polícia foi acionada na Avenue C para investigar a denúncia do roubo de um veículo, numa área predominantemente industrial do bairro.

Os agentes chegaram ao local e foram informados pela vítima que um indivíduo branco ou hispânico mostrou uma pistola e exigiu o carro, pouco antes das 5:45 da manhã. A polícia detalhou que a vítima entregou o Acura TSX, 2009, de 4 portas e vidros fumê ao criminoso.

Veículo possui a placa (NJ) R56-LSR, detalharam as autoridades. O indivíduo foi descrito como 5’8 a 5’10 de altura, pesa aproximadamente 170 libras (78 Kg) e trajava uma jaqueta preta no momento do roubo.

As autoridades locais pediram a ajuda da população na localização do indivíduo. As denúncias podem ser enviadas através do tel.: (973) 733-6000. A polícia alertou às pessoas a não falarem ou se aproximarem do suspeito. Não houve feridos durante o incidente.

. Outro caso na região:

Na madrugada de sábado (31), três indivíduos agrediram e roubaram um morador no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). O incidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu às 2:30 am, na Warwick St.

O vídeo mostra um homem caminhando pela calçada quando três indivíduos trajando suéteres com capuz se aproximam dele. Um dos ladrões conversa rapidamente com a vítima. De repente, os três indivíduos começam a agredir violentamente o homem e pegam os pertences que estava nos bolsos dele enquanto ele estava caído na calçada. A polícia não localizou a vítima para interroga-la e os três suspeitos continuam soltos.