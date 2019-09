Flash – 8 a 24 de setembro de 2019

Zoni English School O Zoni Language Centers abriu oficialmente o novo campus em Palisades Park (NJ), na segunda-feira (16), Este novo campus abriga uma equipe dedicada com metodologias de ensino da mais alta qualidade, conceitos acadêmicos com recursos visuais e práticos, experiências de aprendizado e assistência máxima aos alunos para entender como o aprendizado de inglês se aplica no mundo real.

Ronaldo Borges Ronaldo Borges nasceu no interior de Minas Gerais, em uma charmosa cidade chamada Serro e, aos dois anos de idade, mudou-se com a família para Belo Horizonte, onde viveu a maior parte de sua vida. Em 2011, imigrou aos EUA aprimorando cada vez mais seu talento, atualmente, nos orgulha com sua arte marcial 100% brasileira, junto a adultos, crianças e especiais.

Vania Samba

Numa festa cujo ingrediente principal é a nossa culinária e cultura, não poderia faltar uma perfeita amostra de nosso carnaval. Vânia Samba foi homenageada com a faixa embaixadora do Samba USA, durante a primeira Feijoada da Independência, ocorrida no domingo (15) no salão nobre do Sport Club Português. Com sua belíssima alegoria Verde-Amarela ela sambou lindamente aos presentes com muito sucesso! Muito obrigada Vânia, pelo seu apoio e presença em meus eventos comunitários realizados em New Jersey e Nova York.